В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу

Созданная инженерами ОАЭ ракета-носитель H-IIA с космическим зондом будет запущена в космос с японского острова Танэгасима 20 июля. Об этом сообщило правительство арабского государства на странице в Twitter.

По данным Космического агентства ОАЭ и Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида, ракета будет запущена в 01.58 по времени ОАЭ (00.58 мск).

Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, в итоге он был перенесен из-за плохих погодных условий на японском острове.

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