Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы

Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса «Коронавир» были направлены в российские больницы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе производителя «Р-Фарм».

Как уточнили в компании, 7 374 упаковки уже вышли в гражданский оборот с завода.

Ранее этот препарат одобрил Минздрава России. «Коронавир» позволяет ингибировать вирусную РНК-полимеразу, которая задействована в воспроизведении вируса. Он может использоваться только в условиях стационара. Среди противопоказаний: беременность или ее планирование, грудное вскармливание, тяжелая почечная и печеночная недостаточность, возраст младше 18 лет.

За минувшие сутки в России выявили 6422 случая коронавируса. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 пациентов, умерли — 11 770.

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