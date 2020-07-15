Группа секретных спутников США отправилась на орбиту

Четыре секретных спутника Национального управления военно-космической разведки США были отправлены на орбиту. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, спутники предназначены для предоставления разведывательных данных высокопоставленным политикам США, американской разведке и министерству обороны страны.

По данным космического агентства, запуск ракеты-носителя Minotaur-4 прошел в 16:46 по мск. О целях, орбите, размере и других характеристиках секретных американских спутников в рамках миссии NROL-129 не сообщается.

Это первый запуск, проводимый под управлением недавно сформированных Космических сил США с космодрома NASA Уоллопс.

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