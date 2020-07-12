Врач назвала разрушающие мозг продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые разрушают мозг при частом употреблении.

По ее словам, в первую очередь стоит отказаться от продуктов, в которых содержатся трансжиры: полуфабрикатов, маргарина, майонеза и дешевых кондитерских изделий.

«Дело в том, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой, непроницаемой, и по сути клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда это происходит в клетках головного мозга», — заявила диетолог в интервью kp.ru.

Кроме того, Соломатина советует отказаться от быстрых углеводов, содержащихся в сахаре, кондитерских и мучных изделиях, макаронах и хлебе.

Также не стоит употреблять соленья. Врач напоминает, что соль задерживает жидкость, из-за чего отекают ткани и стенки сосудов, что затрудняет свободное движение крови и вызывает гипертонию. Так, излишек соли может нарушить полноценное питание головного мозга.

Питание клеток головного мозга ухудшается и от продуктов, содержащих консерванты, ароматизаторы и красители. Такие пищевые добавки являются для мозга источником токсинов, свободных радикалов.

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