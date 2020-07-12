Фонд Дятлова не согласен с выводами о причинах гибели туристов в 1959 году

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что не согласен с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году, цитирует РИА «Новости».

Накануне в Генпрокуратуре объявили, что версия о снежной лавине нашла свое полное подтверждение. Однако на смерть туристов также повлиял и другой фактор. Из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее.

Кунцевич считает, что была проигнорирована техногенная версия причины гибели: «умерли все почти в одно время». По его словам, у него осталось также много нареканий и претензий по выводам Генпрокуратуры. Он пообещал, что фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов.

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