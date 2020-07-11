SpaceX отменила запуск спутников Starlink
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Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, запланированный на 11 июля. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
Отмечается, что полет был отменен, чтобы дать больше времени для проверки.
В настоящее время компания определяет следующую возможность запуска.
Новая целевая дата будет объявлена после подтверждения временного диапазона.
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