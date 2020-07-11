Адвокат фонда Дятлова не согласился с результатами проверки Генпрокуратуры

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с версией Генпрокуратуры о причине гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, родственники погибших не согласятся с этим выводом, возможна только техногенная версия.

«Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», — заявил Черноусов.

Он добавил, что результаты проверки в фонд не приходили.

Ранее Генпрокуратура объявила результаты проверки гибели туристов. Согласно данным ведомства, группа погибла из-за лавины.

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