Адвокат фонда Дятлова не согласился с результатами проверки Генпрокуратуры
Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с версией Генпрокуратуры о причине гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, родственники погибших не согласятся с этим выводом, возможна только техногенная версия.
«Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», — заявил Черноусов.
Он добавил, что результаты проверки в фонд не приходили.
Ранее Генпрокуратура объявила результаты проверки гибели туристов. Согласно данным ведомства, группа погибла из-за лавины.
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