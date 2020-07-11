Роскосмос ответил Маску на хвалебные слова о Сергее Королеве

Российская госкорпорация Роскосмос на английском языке ответила в Twitter основателю SpaceX Илону Маску, похвалившему советского конструктора Сергея Королева.

Ранее Маск признался, что поговорил с семьей Королева. Он назвал советского конструктора «одним из лучших».

В Роскосмосе согласились с Маском, добавив: «Он был самым лучшим».

Сергей Павлович Королев — советский конструктор в области ракетостроения и космонавтики. Под его руководством осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

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