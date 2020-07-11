Врач рассказал о последствиях бездумного приема антибиотиков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о тяжелых последствиях бездумного приема антибиотиков.

По его словам, некоторые врачи назначают антибиотики для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако это может значительно увеличить случаи бактериальных осложнений.

«Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят», — заявил Комаровский в своем Instagram.

Кроме того, врач напомнил, что существуют заблуждения о необходимости вводить антибиотик внутримышечно, чтобы тот усвоился организмом. Он пояснил, что современные препараты хорошо усваиваются желудочно-кишечным трактом.

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