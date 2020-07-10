Российский робот Promobot начал работать в пермском МФЦ
Первый российский человекоподобный робот Promobot стал сотрудником многофункционального центра «Мои документы» в Перми, сообщает РИА «Новости».
Робот, который умеет выражать эмоции, самостоятельно принимает документы, сканирует их и заносит сведения в информационную систему. Также на основании типа документа он формирует заявление. Promobot двигает бровями, глазами, губами, умеет отвечать на вопросы и общаться с людьми. Внешность человекоподобного робота была создана нейросетью, которая проанализировала внешность нескольких тысяч российских женщин.
Отмечается, что это первый случай в стране, когда робот заменяет специалиста по оказанию госуслуг.
Ранее робот Promobot работал в аэропорту Стамбула.
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