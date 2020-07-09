В России разработали устройство экстренной связи при отсутствии мобильной сети

АО «Спутниковая система «Гонец» разработало устройство для экстренной связи, с помощью которого можно передавать сообщения и файлы на мобильные устройства в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что связь осуществляется через спутники «Гонец-М».

В кейс вставлена антенна, WiFi-модуль, накопитель энергии. Для передачи информации необходимо подключить смартфон к WiFi-сети кейса и включить приложение. СМС можно отправить с помощью смартфона или другого мобильного устройства. Кейс работает как на передачу, так и на прием информации.

АО «Спутниковая система «Гонец» уже заказала производство нового мобильного приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию. В компании уточнили, что такие кейсы могут быть использованы в случае экстренной необходимости, когда нет мобильной связи.

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