Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Гендиректор добавил, что по его мнение следствие сможет во всем объективно разберется.

Как стало известно ранее, Сафронова задержали в Москве.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Источник этой информации он отказался открыть, но заверял в его надежности.

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