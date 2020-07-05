Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» в 2021 году, были заключены контракты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Space Adventures.

По словам представителя компании, контракт на полет в космос в следующем году подписан с двумя будущими членами экипажа.

Отмечается, что это должен быть первый полет, когда в состав экипажа войдут сразу два туриста и один опытный космонавт, который будет командиром корабля. Имена кандидатов на полет к МКС станут известны за год до события.

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