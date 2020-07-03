Ученые: ранний брак повышает риск алкоголизма

Ранние браки могут приводить к алкоголизму, выяснили исследователи из Университета Содружества Виргинии в США. Работа готовится к публикации в журнале Development and Psychopathology, пока что с ней можно ознакомиться на сайте университета.

Авторы работы отобрали почти тысячу людей в возрасте 21-25 лет, сообщавших об эпизодах запоев. Как оказалось, наиболее часто алкоголем злоупотребляли те, кто женился или вышел замуж в наиболее молодом возрасте.

Принято считать, что вступление в брак снижает риски алкоголизма у людей, предрасположенных к нему, поясняют авторы работы. Однако более ранние исследования в этой области сосредотачивались на взрослых людях. Среди молодежи же эффект, по-видимому, обратный — ранний брак лишь усугубляет тягу к алкоголю.

Люди, вступившие в брак слишком рано, по-видимому, влияют друг на друга не лучшим образом, отмечают ученые. Вероятно, при этом создается обстановка, способствующая психическим проблемам и употреблению психоактивных веществ, в том числе и алкоголя.