Скончался один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский

В Москве умер заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский. Об этом в своем Twitter cообщил ведущий научный сотрудник института Алексей Вихлинин.

Ученый скончался в возрасте 60 лет.

«Миша Павлинский умер ранее сегодня (1 июля. — прим. ред.)... Годы переутомления и стресса привели к потере... Без Миши «Спектр-РГ» не случился бы», — написал Вихлинин.

Как сообщает РИА «Новости», в Институте космических исследований РАН данную информацию подтвердили.