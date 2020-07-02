Скончался один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
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В Москве умер заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский. Об этом в своем Twitter cообщил ведущий научный сотрудник института Алексей Вихлинин.
Ученый скончался в возрасте 60 лет.
«Миша Павлинский умер ранее сегодня (1 июля. — прим. ред.)... Годы переутомления и стресса привели к потере... Без Миши «Спектр-РГ» не случился бы», — написал Вихлинин.
Как сообщает РИА «Новости», в Институте космических исследований РАН данную информацию подтвердили.