Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США

В Соединенных Штатах ознакомились с рядом вариантов вакцин от коронавируса. Четыре из них было одобрены для клинических испытаний управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

По словам главы FDA Стивена Хана, рассматриваются еще шесть потенциальных вариантов вакцин от инфекции.

«Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее американские власти запустили проект, который предполагает создание 300 млн доз вакцин от коронавируса к январю 2021 года.

В настоящее время в США число зараженных COVID-19 превысило 2,6 млн человек, умерли свыше 126 тыс. заболевших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США сообщили о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19

— В США запатентовали первый генетический тест на коронавирус

— США предрекли удвоение прироста новых случаев COVID-19