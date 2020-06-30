Резервуары с водой древних майя могли содержать ртуть

Ученые Университета Цинциннати выдвинули гипотезу, что крупнейший город цивилизации майя — Тикал мог быть брошен из-за присутствия в резервуарах с водой ртути, передает портал Nature.

Исследователи объяснили, что местные жители для украшения изделий из глины и зданий использовали пигмент киноварь, из которого во время дождей выщелачивалась ртуть и попадала в резервуары в центре города.

Ученые предполагают, что с течением времени высокая концентрация ртути сделала воду крайне токсичной.

В некоторых местных водоемах были обнаружены также цианобактерии, ядовитые для человека. Они связаны с деятельностью человека, в частности, выбросом пищевых отходов и загрязнением фекалиями.

Кроме того, повара Майя, предположительно сбрасывали пищевые отходы прямо за пределами кухни, а в сезон дождей сточные воды из этой мусорной кучи смывались прямо в резервуары.

При этом у жителей Тикала не было доступа к другим постоянным водоемам, таким как озера или реки, а грунтовые воды находились примерно на 200 м под землей и были недоступны для существующей в то время технологии.

Исследователи заключили, что сильная засуха IX века н.э., заставила жителей города воспользоваться токсичной водой, что могло стать причиной ухода людей с данной территории.

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