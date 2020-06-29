Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним. О них рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток.

Он назвал коронавирус хитрим противником, который намного умнее человека. Во-первых, COVID-19 со временем мутирует, а во-вторых, совершенствуется быстрее, чем можно уследить.

Кроме того, во время работы в «красной зоне» коронавирус преподносил немало сюрпризов. Больной, в которого врачи верили, вдруг резко «ухудшался», а «тяжелый» пациент, наоборот, подавал надежду, рассказал Лифинский. При этом успех в борьбе с инфекцией на 30% зависит от специалистов и на 70% – от самого больного, его настроя и желания жить.

Медик не стал называть свою 45-дневную вахту «войной», так как никто в происходящем, по его мнению, не претендует на звание героя.

«В «красной зоне» каждый выполнял свою работу, менее привычную, чем в повседневной жизни», — добавил он.

Теперь Лифинскому предстоит отдых. Он планирует встретиться с семьей и уехать на несколько дней в деревню, чтобы попариться в бане и порыбачить.

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