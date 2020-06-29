В Сочи исчезло озеро

Сотрудники Кавказского заповедника обнаружили, что в горах Сочи пропало озеро, сообщает «Сочи Экспресс».

Речь идет об озере Малом, которое расположено на восточном склоне хребта Левая Псеашха. Как рассказали в пресс-службе заповедника, ученые и раньше замечали резкое снижение уровня воды в озере.

Однако в этом году зеркало водоема практически исчезло, а основную его часть теперь занимает смесь грязи и камней.

Ученые считают, что крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен. То есть причиной изменений стали естественные природные процессы.

В ближайшее время на озеро отправится экспедиция из заповедника, к которой присоединятся специалисты-геологи.