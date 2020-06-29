Греф: в России имеются люди вроде Илона Маска

В России имеются люди вроде Илона Маска, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Но при этом, по мнению Грефа, отсутствует соответствующая среда: «Может, это ключевой тормоз».

«Нужно многое менять — от образовательной среды до внедрения новых технологий, изменения управленческих моделей», - заявил Греф в интервью ТАСС.

Тогда, по его мнению, люди смогут самореализовываться на новом уровне.

Греф уже видит предпосылки к такого рода переменам, в частности, на примере задач, которые ставит перед собой правительство Мишустина.

«Это попытка построить эффективную государственную платформу, резко снижающую бюрократический уровень и повышающую скорость принятия решений. Она нацелена на вовлечение большего количества бизнес-инициатив», - отметил глава Сбербанка.

Полностью интервью можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.