Диетолог назвала продукты провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По ее словам, вредными считаются сильно переработанные продукты, содержащие в себе как минимум пять добавок – красители, консерванты, ароматизаторы, загустители и другие. В данную категорию входят сладкие газировки, сосиски, колбасы, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.

«Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус», — отметила Прунцева.

Диетолог добавила, что при нехватке белка наблюдается снижение мышечной массы, а при крайней степени недостаточности снижение мышечной массы.

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