На орбиту стартует европейская ракета Vega с 53 спутниками

Легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства 28 июня стартует на орбиту с 53 коммерческими микроспутниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-оператора Arianespace.

Запуск будет проведен «в случае благоприятных погодных условий» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Выводимые на орбиту космические аппараты принадлежат представителям 13 стран. Они предназначены для выполнения задач дистанционного зондирования Земли, обеспечения связи и проведения научных исследований.

Старт Vega станет первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service) по реализации вывода на орбиту малых коммерческих спутников.

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