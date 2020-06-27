Норвежские археологи начали раскопки на месте обнаружения корабля викингов

Норвежские исследователи приступили к раскопкам на месте обнаружения в 2018 году корабля викингов, передает норвежское телеграфное бюро NTB.

По его данным, необходимо около пяти месяцев на полное извлечение из-под земли судна, получившего название «Корабль Геллестада».

Отмечается, что корабль викингов откапывают в Норвегии впервые за последние 100 лет. Данная находка названа учеными одним из величайших открытий со времен Второй мировой войны.

Части корабля были обнаружены случайно на месте сельскохозяйственных угодий.

По оценкам исследователей, размер ладьи — около 23-24 м, ее постройка датируется приблизительно 733 г.

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