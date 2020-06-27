В Роскосмосе рассказали о недостатках корабля Маска Crew Dragon

В российской госкорпорации Роскосмос перечислили все найденные недостатки у космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX.

Во-первых, тревогу у Роскосмоса вызвало размещение жидкостных двигателей прямо за стенкой кабины. «Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», — цитирует РИА «Новости».

Во-вторых, корабль выглядит «переразмеренным», так как кабина рассчитана на семь человек, а NASA урезало экипаж до четырех астронавтов.

Также в госкорпорации отметили невозможность обеспечить комфортные санитарные услуги, несмотря на удобные кресла и современный интерьер.

«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой», — добавили в Роскосмосе.

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