Россиянка-космонавт может полететь в космос через два года

Анна Кикина, единственная российская женщина-космонавт, может полететь на орбиту через два года, пишет ТАСС со ссылкой на командира отряда, космонавта Олега Кононенко.

«Если ничего не изменится, если все будет хорошо, потому что у нас много если, то Анна, возможно, полетит осенью 2022 года вместе со мной», — сказал Коконенко.

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Она вошла в состав российского отряда космонавтов в 2016 году. Предстоящий полет станет ее первым выходом в космос.