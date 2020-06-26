Космодром Байконур продолжает работу на фоне новых мер по борьбе с COVID-19

Космодром Байконур продолжает работу в штатном режиме, несмотря на возвращение ряда мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Космодром работает «с учетом всех профилактических мероприятий», подчеркнули в пресс-службе.

Ранее власти Байконура объявили о возобновлении ряда мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 5 июля текущего года. В частности, жители города должны соблюдать домашний режим и комендантский час.

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