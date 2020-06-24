Киев и Рим отказались от участия в проекте России «Гамма-400» по изучению Вселенной

Украина и Италия отказались участвовать в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая будет предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя проекта, главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

Телескоп будет принадлежать России. Запуск обсерватории намечен на 2030 год.

Гальпер рассказал, что итальянская сторона должна были изготовить для обсерватории часть прибора, измеряющего угол прилета гамма-частицы. Украинская сторона должна была сделать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку, а также детекторы — прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, и ее можно измерить.

Теперь данные составляющие будут изготовлены в России.

В проекте примет участие Белоруссия, сказал Гальпер. В частности, белорусская сторона готова произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.

Обсерватория «Гамма-400» будет изучать природу «темной материи» во Вселенной.