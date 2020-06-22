В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции «Мирный» произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.

«21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 по мск) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио», — заявили в НИИ.

В результате пожара полностью оказались уничтожены метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

По словам представителей института, из-за штормового ветра огонь почти моментально перекинулся на каюткомпанию, но сотрудники станции сумели спасти ее.

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Ведется работа по ликвидации последствий пожара. Всех ученых, живших на метеостанции, переселили в другие здания.