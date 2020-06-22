Названо число доз препарата от COVID-19 для проведения массовой вакцинации россиян

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для начала массовой вакцинации россиян от коронавируса нового типа, понадобится до 70 млн доз вакцины. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 млн доз данного препарата», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что власти и организации здравоохранения России уже предпринимают необходимые меры по налаживанию масштабного производства вакцины. По словам Гинцбурга, недавно началось проведение клинических испытаний препарата от COVID-19, выпуск которого, в случае успешного тестирования, может начаться уже в начале этой осени.

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