Ученые нанесли на карту пятую часть океанского дна Земли

Ученые нанесли на карту одну пятую часть океанского дна Земли. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, который создан с целью изучения дна Мирового океана и создания его полной карты.

На момент запуска проекта в 2017 году было изучено только 6% мирового дна. На сегодняшний день этот показатель составляет 19% или 14,5 млн кв. км.

«Мы стали чуть больше осведомленными о Планете Земля», — говорится в материале.

Директор проекта Джейми МакМайкл-Филлипс добавил, что остается неисследованным 81% океанского дна Земли, что по площади примерно в два раза больше поверхности Марса.