Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля «Орел» стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Исполняющий обязанности гендиректора РКК «Энергия» Игорь Озар назначил Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля, отметили в корпорации.

Корабль «Орел» (ранее назывался «Федерация») разрабатывается с 2009 года. Создаваемый в настоящее время корабль «Орел» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.

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