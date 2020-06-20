Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля «Орел» стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации «Энергия».
Исполняющий обязанности гендиректора РКК «Энергия» Игорь Озар назначил Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля, отметили в корпорации.
Корабль «Орел» (ранее назывался «Федерация») разрабатывается с 2009 года. Создаваемый в настоящее время корабль «Орел» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Космонавт Юрчихин: корабля «Орел» нет даже на бумаге
— Назван срок первого полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС