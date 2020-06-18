Британские медики рассказали о причинах алкогольной зависимости

Глава британской организации Alcohol Change Ричард Пайпер заявил, что главными причинами злоупотребления алкоголем у человека являются стресс и хроническое беспокойство, передает РИА «Новости».

«Стресс и беспокойство могут послужить триггерами к тому, чтобы начать пить <...> Если добавить то давление, под которым мы оказались в это беспрецедентное время, то легко понять, что некоторые люди начали пить больше или чаще», — сказал Пайпер.

По его словам, главным показателем наличия алкогольной зависимости является неспособность контролировать количество выпитого.

Согласно британским медицинским стандартам, количество потребляемого алкоголя может считаться умеренным, если не превышает 140 мл чистого спирта в неделю. Это приблизительно равно 350 мл крепкого алкоголя или чуть менее 1,2 литров вина.

При этом потребление данной нормы не должно быть единовременным, а разделяться на значительные промежутки.

«Попробуйте провести, не выпивая, несколько дней. Если вы понимаете, что никак не можете отказаться от алкоголя на один или два дня — например, в пятницу или субботу — это практически точно является знаком вашей серьезной зависимости», — отметили специалисты организации.

Согласно медицинской статистике, признаки алкоголизма отмечаются у 8,7% британских мужчин и 3,3% женщин.

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