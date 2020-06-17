Китай соберет ДНК мужчин по всей стране для создания генетической карты

В Китае проводится массовый сбор крови представителей мужского пола для создания генетической карты. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что в генетическую карту должны войти свыше 700 млн образцов крови мужчин.

На данный момент, по информации NYT, медицинские организации уже имеют достаточное количество образцов ДНК, позволяющее создать базу с 2017 года.

Благодаря данной программе Китай планирует проследить мужские родословные для осуществления «высокотехнологичного наблюдения» в стране.

Кроме того, издание приводит данные о том, что в сборе генетического материала китайским властям помогает компания из США Thermo Fisher, которая уже получила критику со стороны американских законодателей.