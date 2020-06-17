Китай успешно вывел в космос три спутника

В среду, 17 июня, Китай успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Пуск был осуществлен в 15.19 по местному времени (10.19 мск) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу.

Все три спутника были успешно выведены на орбиту, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-9».

Отмечается, что данный спутник будет использоваться для наблюдения за поверхностью земли, оценки пригодности сельскохозяйственных земель и др.

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