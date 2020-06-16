В Панаме выявили новый подвид вируса, вызывающего COVID-19

Ученые панамского Института изучения здоровья имени Горгаса сообщили, что в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, в стране появился новый типичный подвид, которому присвоили имя A2 PAN. Об этом сообщает издание Estrella Panama со ссылкой на директора института Хуана Паскале.

Ученые определили страны происхождения вируса A2 PAN. Так, по словам Паскале, до появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из Соединенных Штатов, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Паскале не уточнил подробности о свойствах и патогенности местного подвида, однако добавил, что в результате закрытия границ A2 PAN оказался локализованным в Панаме до момента их будущего открытия.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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