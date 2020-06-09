Астронавт с корабля Crew Dragon совершит выход в открытый космос

Американские астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен, который совершил полет к МКС на корабле Crew Dragon, в ближайшее время осуществят выходы в открытый космос. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя NASA.

«Два первых выхода Кэссиди и Бенкена для замены аккумуляторных батарей намечаются на 26 июня и 1 июля», — сказал собеседник агентства.

В 2020 году американские астронавты уже трижды совершали выходы в отрытый космос.

Ранее новые батареи для системы электропитания американского сегмента МКС доставил японский грузовой корабль HTV-9 в конце весны 2020 года.

Сейчас на МКС кроме Кэссиди и Бенкена находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Дуглас Херли.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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