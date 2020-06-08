Космонавт Юрчихин: корабля «Орел» нет даже на бумаге

Разрабатываемого Роскосмосом нового российского пилотируемого корабля «Орел» в настоящее время нет даже на бумаге. Об этом «Огоньку» сообщил летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин. «Его и на бумаге-то нет, а все потому, что то в «Роскосмосе» часто меняется руководство и вслед за ним указания для разработчиков, то в РКК «Энергия», ответственном за разработку корабля, идут смены гендиректоров, — рассказал космонавт. — ... Производство? Даже утвержденного чертежа нет!».

Корабль «Орел» (ранее назывался «Федерация») разрабатывается с 2009 года. Создаваемый в настоящее время корабль «Орел» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.

В понедельник, 8 мая, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в статье в Forbes заявил, что Илон Маск потратил на свой корабль Crew Dragon в три раза больше, чем «Энергия» потратит на «Орел». «Вопреки расхожему мнению глава SpaceX строил корабли не на свои кровные, а за счет средств американских налогоплательщиков. Причем этих бюджетных денег Илону Маску выделено примерно в три раза больше суммы контракта Роскосмоса с корпорацией «Энергия» на разработку намного более сложного российского лунного корабля «Орел».