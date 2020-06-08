Рогозин: США стали насмехаться над Роскосмосом после пуска Crew Dragon

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация после успешного пуска корабля Crew Dragon к МКС услышала от Соединенных Штатов в свой адрес только шутки и насмешки вместо благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах». Об этом Рогозин написал в своей колонке в журнале Forbes.

Он отметил, что российские инженеры в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль, Crew Dragon.

По мнению Рогозина, американской стороне уместнее было бы выразить благодарность и за то, что в ответ на введенные персональные и секторальные санкции Россия не поддались эмоциям, благодаря чему удалось сохранить сотрудничество в космосе.

Кроме того, глава российской госкорпорации считает, что в день пуска корабля Crew Dragon Илон Маск испортил настроение не Роскосмосу, а своим согражданам из компании Boeing, опередив их с началом летных испытаний.

«Это их война, а не наша», — заключил Рогозин.

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