Роскосмос пригласил 28 человек на очный отбор в отряд космонавтов

»Роскосмос» завершил очередной прием заявок на участие в конкурсе по отбору в российский отряд космонавтов, на очный этап прошли 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» закончила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации, о начале которого было объявлено 3 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Всего на участие в отборе подали заявки более 1,4 тыс. человек. Из них необходимые документы смогли собрать 123 мужчины и 33 женщины. В настоящее время специалисты компании успели рассмотреть более 90% претендентов.

На очный этап получили приглашение 25 мужчин и три женщины.

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