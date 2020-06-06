Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля.

В создании базы будет участвовать Курчатовский институт. Его директор Александр Благов и премьер-министр Михаил Мишустин назначены ответственными за исполнение поручения.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до октября. С 2021 года из федерального бюджета будут выделяться средства.

Предполагается, что с помощью базы врачи смогут прогнозировать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни и улучшать экологию.

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