Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
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Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля.
В создании базы будет участвовать Курчатовский институт. Его директор Александр Благов и премьер-министр Михаил Мишустин назначены ответственными за исполнение поручения.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до октября. С 2021 года из федерального бюджета будут выделяться средства.
Предполагается, что с помощью базы врачи смогут прогнозировать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни и улучшать экологию.
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