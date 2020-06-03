Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации. Комментарий руководителя пресс-службы компании Владимира Устименко по этому поводу приводит РИА «Новости».
Стоит отметить, что на странице Рогозина сменились фотографии и название. Теперь аккаунт называется «Государственная корпорация Роскосмос».
Как пояснил Устименко, было решено не вести две параллельные страницы, так как важные публикации пресс-службы итак согласуются с генеральным директором.
На прошлой неделе Рогозин назвал бывшего президента России Бориса Ельцина предателем, а потом удалил пост.
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