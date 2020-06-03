В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

До 2027 года предприятия «Роскосмоса» планируют создать 20 самых мощных в мире жидкостных двигателей РД-171МВ (известных также как «Царь-двигатели). Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.

Эти двигатели будут созданы для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

Предполагается, что до ноября 2021 года компания «Протон-ПМ» изготовит 29 стальных и четыре титановых отливки для трех двигателей. Еще один договор рассчитан на период 2022-2026 годов, в рамках которого создадут отливки для 17 двигателей.

Ранее СМИ со ссылкой на источник писали, что пуск первой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур запланирован на вторую половину 2022 года.

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