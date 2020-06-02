Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Потенциально опасный для человечества астероид размером с футбольное поле приближается к Земле. Об этом сообщает Space Reference.

Небесное тело открыли в 2002 году и дали ему номер 163348 (2002 NN4). Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск он пройдет на минимальном расстоянии от планеты.

Как отметили в NASA, астероид пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Однако его все равно считают потенциально опасным, так как траектория небесного тела пересекает орбиту Земли. Хотя астероид считается маленьким в «абсолютном выражении» (от 250 до 570 метров), он все еще больше, чем 90% других.

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