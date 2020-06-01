На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отмечают ученые, это наиболее крупная вспышка с октября 2017 года. Ее относят к М-классу, то есть к средней из больших вспышек.

Испускаемое излучение, считают специалисты, не может отразиться на здоровье людей, но может повлиять на качество сотовой связи и сигнала GPS.

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