На Солнце зафиксировали мощную вспышку
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Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA.
Как отмечают ученые, это наиболее крупная вспышка с октября 2017 года. Ее относят к М-классу, то есть к средней из больших вспышек.
Испускаемое излучение, считают специалисты, не может отразиться на здоровье людей, но может повлиять на качество сотовой связи и сигнала GPS.
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