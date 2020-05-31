В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

В Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает РИА «Новости».

По его словам, такая возможность не исключается, а обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия. При этом американские астронавты будут и дальше летать по обмену на российских «Союзах».

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал накануне в 22.22 по мск. Запуск был намечен на 27 мая, однако его отменили из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

В Роскосмосе поприветствовали запуск в США пилотируемого корабля Crew Dragon и отметили, что Россия не будет стоять на месте.

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