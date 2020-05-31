Роскосмос планирует испытать две новые ракеты в 2020 году
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Роскосмос запланировал в 2020 году испытания двух новых ракет, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко на своей странице в Twitter.
О каких ракетах идет речь, Устименко не уточнил.
Он добавил, что в 2021 году Роскосмос возобновит лунную программу.
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