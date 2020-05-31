Нарколог раскрыл основную причину зависимости от курения

Чаще всего фактором, который определяет зависимость от курения, является социально-психологический. Об этом RT рассказал глава Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

По его словам, избавиться от зависимости можно, если поменять привычки, образ мышления и поведения, а также найти стимул. Это сложнее, чем купировать абстинентный синдром никотиноболезни, однако именно изменение поведенческих стереотипов позволит человеку отказаться от табака.

Зыков советует курильщикам проанализировать свое поведение. Например, понаблюдать, срабатывают ли стереотипы: «закурить в компании», «закурить после еды».

«Это все надо проанализировать и менять. Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить», — добавил специалист.

Стоит отметить, что ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

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