Названы сроки появления лекарства от COVID-19 в российских больницах

Лекарство от коронавирусной инфекции российского производства «Авифавир» может поступить в больницы через полторы недели. Об этом пишут «Известия».

Накануне стало известно, что Минздрав РФ одобрил «Авифавир», который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия — «ХимРар». Препарат получил временную регистрацию и включен в госреестр лекарственных средств до 1 января 2021 года.

По данным РФПИ, «Авифавир» будет доступен в больницах страны уже 11 июня 2020 года. Лекарство будет реализовываться по контрактам с лечебными учреждениями, однако оно не будет поступать в свободную продажу.

Стоит отметить, что в Японии была создана основа «Авифавира» — оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», но введение препарата в обращение было отложено из-за того, что исследователи не смогли доказать его эффективность при борьбе с коронавирусом.

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