Илон Маск рассмеялся над батутом Рогозина

Миллиардер Илон Маск, глава компании SpaceX Илон Маск пошутил над словами Дмитрия Рогозина про батут, с помощью которого он предлагал американцам отправлять астронавтов к МКС. Ранее в субботу с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала к МКС его ракета Falcon 9 с двумя астронавтами на борту. «Батут работает», — сказал Илон Маск, после чего рассмеялся, добавив, что это шутка.

Знаменитую фразу про батут Рогозин, тогда еще вице-премьер правительства России, сказал в разгар санкционного противостояния между Россией и США весной 2014 года. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», написал он 29 апреля 2014 года в твитере.

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22.22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

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