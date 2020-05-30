«Росатом» и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ

«Росатом» и Минэнерго США еще в 2019 году достигли соглашения с США о контроле за ядерными материалами для переработки на территории России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет АО «Атомэнергопром», который входит в состав российской энергетической госкорпорации (консолидирует гражданские активы атомной отрасли страны. — прим. ред.).

В отчете указывается, что они «в соответствии с «рамочным» межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии» подписали документ, который устанавливает порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в частности в интересах американских заказчиков.

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